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В МИД РФ подтвердили, что переговоры в Стамбуле завершились

Захарова: переговоры РФ и США в Стамбуле завершены
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила РИА Новости, что переговоры РФ и США в Стамбуле завершились.

«Очередной раунд консультаций в Стамбуле завершился», — отметила представитель МИД РФ, не приведя каких-либо подробностей.

До этого РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что информации о продлении российско-американских переговоров на второй день нет.

Также ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что заявлений для прессы по итогам консультаций России и США на переговорах в Стамбуле не ожидается. Итоги переговоров будут подведены позднее по линии министерств иностранных дел.

10 апреля в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций РФ и США в здании российского генконсульства.

Российскую делегацию на консультациях возглавил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.

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