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Заявлений для прессы по итогам переговоров РФ и США не ожидается

ТАСС: заявлений для прессы по итогам встречи РФ и США в Стамбуле не ожидается
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Umit Bektas/Reuters

Заявлений для прессы по итогам консультаций России и США на переговорах в Стамбуле не ожидается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По его словам, итоги переговоров будут подведены позднее по линии министерств иностранных дел.

10 апреля в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций РФ и США в здании российского генконсульства.

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Встреча проходит на главной туристической улице Стамбула Истикляль, где расположено генконсульство. Власти города усилили безопасность в связи с проведением встречи — полицейские расположились как вдоль самой 1,5-километровой пешеходной улицы, так и у здания дипмиссии.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.

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