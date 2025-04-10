Стала известна продолжительность переговоров США и РФ в Стамбуле

Переговоры РФ и США в Стамбуле завершатся 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
По словам собеседника агентства, информации о возможности продления встречи на второй день не поступало.
«Переговоры однодневные, информации о возможности второго раунда не поступало», — пояснил он.
До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что заявлений для прессы по итогам консультаций России и США на переговорах в Стамбуле не ожидается. Итоги переговоров будут подведены позднее по линии министерств иностранных дел.
10 апреля в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций РФ и США в здании российского генконсульства.
Российскую делегацию на консультациях возглавил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.