Стала известна продолжительность переговоров США и РФ в Стамбуле

РИА Новости: переговоры РФ и США однодневные, второй раунд не предусмотрен

Переговоры РФ и США в Стамбуле завершатся 10 апреля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, информации о возможности продления встречи на второй день не поступало.

«Переговоры однодневные, информации о возможности второго раунда не поступало», — пояснил он.

До этого ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что заявлений для прессы по итогам консультаций России и США на переговорах в Стамбуле не ожидается. Итоги переговоров будут подведены позднее по линии министерств иностранных дел.

10 апреля в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций РФ и США в здании российского генконсульства.

Российскую делегацию на консультациях возглавил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.