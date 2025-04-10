В США заявили о финишной черте в сделках по тарифам с рядом торговых партнеров

США ведут переговоры с торговыми партнерами и близки к достижению соглашений с некоторыми из них по новым тарифам. Об этом заявил экономический советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью CNBC.

«Есть большой список сделок, которые близки к финишной черте», — отметил Хассетт.

Накануне президент США Дональд Трамп приостановил действие торговых пошлин на 90 дней в отношении более 75 стран. По словам американского лидера, такое решение было принято после призыва этих стран провести переговоры по решению вопросов, касающихся пошлин.

2 апреля Трамп ввел новую систему торговых пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10%, однако для некоторых стран она в разы выше. В частности, для Китая было решено повысить пошлины до 125%. Как объяснил глава Белого дома, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

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