В России порассуждали о целовании Трампа в зад

Российский военкор Александр Коц в своем Telegram-канале задал подписчикам вопрос о партнерах США. Он решил узнать мнение людей насчет недавнего высказывания американского президента Дональда Трампа, который заявил, что в ответ на пошлины страны звонят ему и «целуют его в зад».

Журналист предложил подписчикам несколько версий, почему Трамп выбрал именно такую трактовку о целовании зада.

««Говорю вам, эти страны звонят и целуют меня в зад». А почему именно туда?» — порассуждал Коц.

Военкор предложил на выбор пять вариантов ответа: «американский этикет, «американская мечта», «американский юмор», «американские понты» и «американский секс». По данным на 11:51 мск 10 апреля, больше всего голосов (41%) отдано за вариант с понтами. В тройке лидеров также американская мечта и этикет — 22% и 18% голосов соответственно.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Для некоторых стран тарифы оказались еще выше.

Всего в списке 185 государств, в их числе Китай, Вьетнам, страны Евросоюза и Япония. При этом России и Белоруссии в этом перечне нет, так как, по мнению главы Белого дома, и так действуют повышенные пошлины и санкции. Подробнее о торговой войне, которую объявил американский лидер многим странам — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал скорый разговор с Китаем по поводу торговой сделки.