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Путин призвал объяснить россиянам ситуацию с ипотекой

Путин заявил, что нужно активнее объяснять россиянам ситуацию с ипотекой
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Пелагия Тихонова/РИА Новости

Россиянам нужно активнее объяснять ситуацию с ипотекой и «работать с потребителями». Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Он выразил уверенность, что жилищный вопрос удастся решить так, как не удавалось в царские времена и СССР.

По словам заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина, застройщики не имеют запаса «жирка», чтобы снизить цены на жилье.

В конце марта инвестиционный стратег «Гарда капитал» Александр Бахтин в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что цены на первичные и вторичные квартиры в России могут вырасти на 10% в 2025 году по сравнению с 2024 годом. Это касается и первичного, и вторичного рынков жилья, которые тесно взаимосвязаны из-за большого числа альтернативных (обменных) сделок, где дорогая ипотека не требуется либо сумма доплаты не сильно влияет на решение о покупке, отметил эксперт.

По его словам, снижение цен на жилье возможно только в том случае, если государство прекратит поддержку льготных программ ипотеки, однако такой сценарий маловероятен.

Ранее россиянам рассказали, когда ипотека станет выгоднее аренды.

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