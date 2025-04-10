Рютте заявил, что ему нравится работать с Трампом

Генсек НАТО заявил, что поддержит усилия Трампа по достижению мира на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен поддерживать президента США Дональда Трампа в его усилиях по достижению мира на Украине. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

«Нет никакого особого секрета, мне нравится с ним работать, и я думаю, что ему тоже», — сказал генсек альянса.

Рютте добавил, что хотел бы поддержать Трампа с тем, чтобы он смог «принести прочный мир на Украину».

Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что в администрации Трампа сохраняют оптимизм в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. При этом он отметил, что Белый дом не заинтересован в «тактике затягивания».

До этого украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать проведение прямых переговоров с Россией по урегулированию конфликта, поскольку так можно с большей долей вероятности отстоять интересы Киева.

Ранее США решили уйти из ключевого центра поддержки Украины.