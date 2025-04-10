Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рютте заявил, что ему нравится работать с Трампом

Генсек НАТО заявил, что поддержит усилия Трампа по достижению мира на Украине
close
Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте намерен поддерживать президента США Дональда Трампа в его усилиях по достижению мира на Украине. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

«Нет никакого особого секрета, мне нравится с ним работать, и я думаю, что ему тоже», — сказал генсек альянса.

Рютте добавил, что хотел бы поддержать Трампа с тем, чтобы он смог «принести прочный мир на Украину».

Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что в администрации Трампа сохраняют оптимизм в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. При этом он отметил, что Белый дом не заинтересован в «тактике затягивания».

До этого украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене, заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует начать проведение прямых переговоров с Россией по урегулированию конфликта, поскольку так можно с большей долей вероятности отстоять интересы Киева.

Ранее США решили уйти из ключевого центра поддержки Украины.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами