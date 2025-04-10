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Трамп хочет увидеть соглашение России и Украины

Трамп надеется, что США заключат соглашение с Россией и Украиной
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Carolyn Kaster/AP

Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что надеется на заключение мирного соглашения между Россией и Украиной. Трансляцию вел телеканал CNBC.

Политик сообщил, что хочет увидеть, как стороны договорятся.

«Они (Москва и Киев. — «Газета.Ru») должны заключить соглашение... я надеюсь, что мы заключим соглашение с Россией и Украиной», — сказал лидер США.

В начале апреля госсекретарь Марко Рубио заявил, что в администрации Трампа сохраняют оптимизм в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта. При этом он отметил, что Белый дом не заинтересован в «тактике затягивания», а сам президент США «не будет участвовать в бесконечных переговорах». По словам Рубио, Вашингтон должен видеть реальный прогресс, а Москва должна показать заинтересованность в мире. На этом фоне многие эксперты отмечают, что «посреднические усилия Трампа быстро сдулись» и Москва смогла навязать свои условия.

Ранее США решили уйти из ключевого центра поддержки Украины.

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