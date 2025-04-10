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На Украине заговорили о прямых переговорах с Россией

Депутат Рады Дубинский призвал Зеленского начать прямые переговоры с Россией
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Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому следует начать проведение прямых переговоров с Россией по урегулированию конфликта, поскольку так можно с большей долей вероятности отстоять интересы Киева. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский депутат Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Абсолютно не понятно, по каким причинам ни Зеленский, ни парламент не инициируют прямого договора (разговора) с РФ. Если очевидно, что война в любом случае завершится, а прямой диалог с Россией позволит вести переговоры с большей эффективностью и учетом украинских интересов», — подчеркнул он.

По мнению украинского депутата, прямой диалог России и Украины позволит избавиться от издержек, платы посредникам за урегулирование, которая, отмечает Дубинский, «превращается в сопоставимый со стоимостью войны ущерб».

До этого Зеленский сообщил, что очередная встреча представителей Украины и США по вопросу урегулирования украинского конфликта может состояться в середине апреля.

23 марта в Саудовской Аравии прошли переговоры Украины и США. На них, как сообщали в украинской делегации, речь шла в том числе о предложениях по безопасности объектов энергетики и инфраструктуры. Президент Украины назвал разговор с представителями США «достаточно полезным». Украинскую сторону во время консультаций с США представляли Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров, замглавы офиса Зеленского Павел Палиса.

Ранее украинский депутат раскритиковал Зеленского из-за слов о главе РФПИ.

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Переговоры о мире на Украине
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