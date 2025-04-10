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В Кремле прокомментировали новые пошлины Трампа

Песков: в Кремле анализируют последствия повышения пошлин США
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Михаил Климентьев/РИА Новости

В Кремле тщательно анализируют происходящее в мировой торговле в связи с новыми пошлинами США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы тщательно анализируем эти возможные последствия», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что новые пошлины, которые ввел президент США Дональд Трамп, не могут не иметь последствий для мировой торговли и мировой экономики.

Накануне Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Однако США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По словам американского лидера, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что приостановка действия американских торговых пошлин на 90 дней в отношении некоторых стран связана с угрозой нового финансового кризиса.

В свою очередь представитель минкоммерции КНР Хэ Юнцянь говорила, что власти Китая не будут мириться с экономическим давлением со стороны Вашингтона и продолжат отстаивать свои интересы.

Ранее экономист назвал последствия торговой войны США и Китая для России.

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