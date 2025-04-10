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В США назвали причину приостановки действия пошлин в отношении некоторых стран

NYT: приостановка действия пошлин США связана с угрозой финансового кризиса
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Mark Schiefelbein/AP

Приостановка действия американских торговых пошлин на 90 дней в отношении некоторых стран связана с угрозой нового финансового кризиса, пишет газета The New York Times (NYT).

В администрации американского президента опасаются, что пошлины могут вызвать новый финансовый кризис, подобный тому, который разразился в 2008 году.

Авторы публикации пишут, что в Белом доме боятся дальнейшего обвала фондовых и сырьевых рынков и паники среди финансистов, что может нанести серьезный ущерб экономике.

Новость дополняется.

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