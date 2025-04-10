В Китае заявили, что «будут бороться до конца» с пошлинами Трампа

Власти Китая не будут мириться с экономическим давлением со стороны Вашингтона и продолжат отстаивать свои интересы. Об этом в ходе брифинга заявила представитель минкоммерции КНР Хэ Юнцянь, передает ТАСС.

Она отметила, что не будет комментировать гипотетические вопросы, однако подчеркнула, что в торговой войне нет победителей и протекционизм — это путь в никуда.

«Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца, мы никогда не потерпим чрезмерного давления и запугивания со стороны США», — заявила Юнцянь.

По словам представителя минкоммерции, китайская сторона примет решительные меры для защиты своих прав.

До этого министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные Штаты приостановили действие повышенных пошлин на 90 дней для переговоров с торговыми партнерами.

9 апреля президент США Дональд Трамп объявил о приостановке действия пошлин США в отношении свыше 75 стран. Кроме того, он заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125%. По его словам, КНР проявила «неуважение к мировым рынкам».

Ранее в ФРГ объяснили приостановку Трампом торговых тарифов «решительностью европейцев».