Экономист назвал последствия торговой войны США и Китая для России

Экономист, заведующий кафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью МГУ Владимир Осипов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новость о том, что США увеличили размер пошлины в отношении ввозимой продукции из Китая до 125%. Такое решение Вашингтона может оказать существенное влияние на экономику России, считает эксперт.

Он отметил, что Китай в связи с невозможностью поставлять огромное количество товаров в США, переориентируется на другие рынки, в том числе на российский. Дело в том, что качество продукции, «заточенной» под стандарты Соединенных Штатов, довольно высокое. Соответственно, Россия получит поток качественных товаров по низким ценам, конкурировать с которыми отечественным производителям будет тяжело, пояснил экономист.

Москва, по его словам, будет пытаться сдержать поток продукции из КНР, что может сказаться на отношениях двух стран.

»[Президент США Дональд] Трамп этого и добивается. Это называется операция «Обратный Никсон», которая нужна для разрыва отношений России и Китая через саму Россию. Если во времена СССР они делали это через Китай, то сейчас обратная история. Если мы пойдем по этому пути, то мы получим охлаждение отношений с КНР», — сказал Осипов.

Накануне Трамп заявил, что США немедленно повышают пошлины против Китая до 125% из-за «неуважения Пекина к мировым рынкам».

2 апреля президент США ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

Ранее в Китае заявили, что «будут бороться до конца» с пошлинами Трампа.