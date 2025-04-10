Переговорный процесс РФ и США в Стамбуле подошел к середине

РИА Новости: к 12 часам стороны обсудили значимую часть на переговорах РФ и США

У 12:00 мск стороны переговоров в Стамбуле обсудили значимую часть повестки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, переговоры подошли к своей середине. Ожидается, что они продлятся 4 — 5 часов и завершатся в 14:00 — 15:00 мск.

До этого РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник сообщало, что безопасность встречи представителей США и РФ обеспечивается на высоком уровне.

По словам собеседника агентства, американская и российская делегации сами выбрали Стамбул в качестве места для проведения переговоров.

Второй раунд консультаций делегаций РФ и США начался в Стамбуле в здании российского генконсульства.

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.