Дипломат рассказал, как обеспечивается безопасность переговоров США и РФ в Стамбуле

Безопасность встречи представителей США и РФ обеспечивается на высоком уровне, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
По словам собеседника агентства, американская и российская делегации сами выбрали Стамбул в качестве места для проведения переговоров.
«Это выбор самих сторон», — пояснил дипломат, уточнив, что перенос переговорного процесса в другой турецкий город не рассматривается.
Он уточнил, что безопасность переговоров обеспечивается на высоком уровне, однако Анкару не проинформировали о длительности встречи.
До этого в здании генконсульства РФ в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций России и США.
Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Встреча проходит на главной туристической улице Стамбула Истикляль, где расположено генконсульство. Власти города усилили безопасность в связи с проведением встречи — полицейские расположились как вдоль самой 1,5-километровой пешеходной улицы, так и у здания дипмиссии.
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