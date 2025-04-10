Дипломат рассказал, как обеспечивается безопасность переговоров США и РФ в Стамбуле

РИА Новости: безопасность встречи США и РФ обеспечивается на высоком уровне

Безопасность встречи представителей США и РФ обеспечивается на высоком уровне, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, американская и российская делегации сами выбрали Стамбул в качестве места для проведения переговоров.

«Это выбор самих сторон», — пояснил дипломат, уточнив, что перенос переговорного процесса в другой турецкий город не рассматривается.

Он уточнил, что безопасность переговоров обеспечивается на высоком уровне, однако Анкару не проинформировали о длительности встречи.

До этого в здании генконсульства РФ в Стамбуле начался второй раунд консультаций делегаций России и США.

Российскую делегацию на консультациях возглавляет посол в Вашингтоне Александр Дарчиев. Американскую сторону — заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Встреча проходит на главной туристической улице Стамбула Истикляль, где расположено генконсульство. Власти города усилили безопасность в связи с проведением встречи — полицейские расположились как вдоль самой 1,5-километровой пешеходной улицы, так и у здания дипмиссии.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.