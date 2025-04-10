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Стали известны примерные сроки запуска космического проекта России и Казахстана

МИД Казахстана ожидает запуск по совместному с РФ проекту «Байтерек» в декабре
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Depositphotos

Власти Казахстана ожидают первого испытательного пуска в рамках совместного с Россией космического проекта «Байтерек» в декабре 2025 года. Об этом сообщил заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает ТАСС.

«Мы с нетерпением ожидаем старта на комплексе «Байтерек». В рамках проекта запланирован запуск первого испытательного носителя «Союз-5» уже в декабре», — заявил Нуртлеу.

Он выразил надежду на то, что специалисты смогут уложиться в сроки и запустить проект своевременно.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что у России и Казахстана есть целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив в рамках экономического сотрудничества.

В декабре прошлого года РИА Новости, ссылаясь на протокол российско-казахстанской межправительственной комиссии по космодрому Байконур, писало, что Россия и Казахстан планируют в ближайшем будущем начать регулярные авиарейсы на Байконур.

Ранее Лавров рассказал об этапах открытия генконсульства РФ в Казахстане.

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