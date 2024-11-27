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Путин рассказал о многообещающих экономических проектах России и Казахстана

Путин: у РФ и Казахстана есть ряд многообещающих отраслевых проектов в экономике

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Алексей Майшев/РИА Новости

У Российской Федерации и Казахстана есть целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив в рамках экономического сотрудничества. Об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина «Россия — Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее».

«Упомяну, в частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора «Север — Юг» и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек» с использованием российской ракеты-носителя «Союз-5», — написал глава РФ.

Статья российского лидера была опубликована в газете «Казахстанская правда».

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев во время переговоров могут обсудить вопрос транзита нефти из Казахстана в Германию через РФ.

26 ноября в пресс-службе Кремля рассказали, что Путин и Токаев планируют обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства. Также они обратятся по видеоконференцсвязи к участникам пленарного заседания ХХ Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Уфе.

Путин 27-28 ноября посетит Казахстан с государственным визитом.

Ранее Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем назвал Россию непобедимой.

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