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Лавров рассказал об этапах открытия генконсульства РФ в Казахстане

Лавров: генконсульство РФ в Актау будет скоро учреждено
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Пресс-служба МИД

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с заместителем премьер-министра — министром иностранных дел Казахстана Муратом Нуртлеу сообщил о скором завершении подготовки к учреждению генконсульства России в Актау в Казахстане. Его слова приводит ТАСС.

«Очередным подтверждением наращивания двусторонних связей является предстоящее учреждение нашего генерального консульства в Актау. Знаю, что подготовка вышла уже на финишную прямую», — заявил Лавров.

До этого статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия планирует открыть за рубежом два посольства и пять генконсульств, решения уже согласованы.

По его словам, за последние два года западные страны выслали несколько сотен российских дипломатов и закрыли 14 загранучреждений. Он подчеркнул, что учреждения российской стороны планируется открыть в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика).

Ранее Лавров начал встречу с главой МИД Казахстана шуткой о гвоздике.

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