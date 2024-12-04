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Россия и Казахстан могут запустить авиарейсы на Байконур

Россия и Казахстан собираются начать регулярные авиарейсы на Байконур

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Shutterstock/kaiser-v

Россия и Казахстан планируют в ближайшем будущем начать регулярные авиарейсы на Байконур. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на протокол российско-казахстанской межправительственной комиссии по космодрому Байконур.

«Стороны договорились предоставить право: назначенным российским перевозчикам выполнять до 14 регулярных рейсов в неделю в г. Байконур и обратно; назначенным казахстанским перевозчикам выполнять до 14 регулярных рейсов в неделю в г. Байконур и обратно», — сказано в документе.

В протоколе также говорится, что Казахстан в рамках развития туризма на Байконуре должен подготовить предложения по снижению срока представления заявки на получение допуска на объекты комплекса «Байконур», включая стартовый комплекс «Гагаринский старт», музей космодрома, наблюдательный пункт и площадки, ранее использовавшиеся для подготовки и пусков ракет «Зенит», где теперь реализуется совместный проект «Байтерек».

Ранее на Байконуре задержали европейцев, проникших на территорию космодрома.

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