Захарова призвала криминалистов, психологов и физиономистов изучить заявление Каллас

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала криминалистов, психологов и физиономистов изучить высказывание главы дипломатии ЕС Каи Каллас о конфискации замороженных активов РФ, поскольку оно дает возможность в прямом эфире «изучить мотивацию и ход преступной мысли». Публикация появилась в ее Telegram-канале.

Так она отреагировала на заявление Каи Каллас о том, что не все страны ЕС поддерживают передачу Украине активов России, и она ведет работу по убеждению этих стран изменить свое мнение.

«Мне кажется, это уникальная возможность для анализа преступления не после его совершения, а в момент планирования и разработки», — написала Захарова.

До этого Захарова отмечала, что присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных российских средств без согласия РФ, является воровством.

Ранее Зеленский призвал «не нервничать» по поводу снятия санкций с России.