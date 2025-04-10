Каллас пытается убедить все страны ЕС передать российские активы Украине

Каллас заявила, что не все страны ЕС поддерживают передачу Украине активов РФ

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не все страны ЕС поддерживают передачу Украине активов России, и она ведет работу по убеждению этих стран изменить свое мнение. Об этом она заявила в интервью эстонской телекомпании ERR.

«Когда речь идет о замороженных российских активах, мы ведем обсуждение с 27 странами-участницами. Мы готовимся, так как существуют некоторые риски, и нам необходимо найти способы минимизировать их. К тому же некоторые страны категорически против этого», — заявила Каллас.

Она отказалась называть страны, которые выступают против кражи российских активов, находящихся под заморозкой, предложив журналисту вместо этого обратиться в СМИ и узнать самостоятельно.

При этом руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что к началу 2025 года удалось разблокировать порядка половины замороженных активов россиян и отечественных компаний.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных российских средств без согласия РФ, является воровством.

Ранее Набиуллина прокомментировала ситуацию с замороженными в России западными активами.