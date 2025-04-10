Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Каллас пытается убедить все страны ЕС передать российские активы Украине

Каллас заявила, что не все страны ЕС поддерживают передачу Украине активов РФ
close
Peter Kneffel/Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что не все страны ЕС поддерживают передачу Украине активов России, и она ведет работу по убеждению этих стран изменить свое мнение. Об этом она заявила в интервью эстонской телекомпании ERR.

«Когда речь идет о замороженных российских активах, мы ведем обсуждение с 27 странами-участницами. Мы готовимся, так как существуют некоторые риски, и нам необходимо найти способы минимизировать их. К тому же некоторые страны категорически против этого», — заявила Каллас.

Она отказалась называть страны, которые выступают против кражи российских активов, находящихся под заморозкой, предложив журналисту вместо этого обратиться в СМИ и узнать самостоятельно.

При этом руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что к началу 2025 года удалось разблокировать порядка половины замороженных активов россиян и отечественных компаний.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что присвоение прибыли от финансовых операций, осуществляемых с использованием резервных российских средств без согласия РФ, является воровством.

Ранее Набиуллина прокомментировала ситуацию с замороженными в России западными активами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами