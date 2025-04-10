Стал известен формат консультации России и США в Стамбуле

ТАСС: консультации России и США в Стамбуле пройдут в закрытом формате

Консультации России и США в Стамбуле пройдут в закрытом формате. Об этом сообщил источник ТАСС.

По данным источника, переговоры делегаций продлятся несколько часов, но не будут такими же продолжительными, как предыдущий раунд. РИА Новости отметило, что переговоры продлятся не менее четырех часов.

«Планируются обстоятельные многочасовые переговоры», — добавил источник агентства.

Встреча российской и американской делегаций в Стамбуле началась в 10:00 мск.

Источник ТАСС утверждает, что российская делегация во главе с послом в США Александром Дарчиевым выразила позитивный настрой перед переговорами. Позднее корреспондент агентства сообщил, что американскую делегацию возглавил заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

До этого член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев говорил, что в предложенных США схемах урегулирования конфликта на Украине нет решения проблем, связанных с его первопричинами, но Москва рассчитывает, что это удастся преодолеть.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.