Российская делегация прибыла на переговоры с США

Делегация России прибыла в генконсульство в Стамбуле на переговоры с США

Делегация России прибыла на место проведения переговоров с США в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС.

Российские дипломаты, которые будут принимать участие в переговорах, приехали в генеральное консульство России. Делегацию возглавил посол России в Соединенных Штатах Александр Дарчиев.

Источник агентства утверждает, что российская делегация выражает позитивный настрой перед переговорами.

Позднее корреспондент ТАСС сообщил, что на территорию генконсульства прибыла и американская делегация. Ее возглавит заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер.

Встреча российской и американской делегаций в Стамбуле начнется в 10:00 мск.

До этого член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Олег Бушуев говорил, что в предложенных США схемах урегулирования конфликта на Украине нет решения проблем, связанных с его первопричинами, но Москва рассчитывает, что это удастся преодолеть.

Ранее Небензя заявил, что Россия и США ищут долгосрочное решение украинского конфликта.