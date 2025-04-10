В США рассказали о работе посольства страны в Москве

США готовы увеличить количество сотрудников посольства в Москве до количества, которое позволит выдавать российским гражданам визы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский источник.

По его словам, цель заключается в том, чтобы укомплектовать посольство до уровня, достаточного для предоставления качественных консульских услуг. Однако других деталей собеседник агентства не раскрыл.

10 апреля в Стамбуле состоится встреча делегаций США и России, в ходе которой обсудят работу диппредставительств двух стран.

Как сообщил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, который возглавит делегацию страны, Россия также поставит перед США на предстоящих переговорах вопрос относительно возможности возобновления прямого авиасообщения между странами.

Первая российско-американская встреча по работе диппредставительств прошла в Стамбуле 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена «раздражителям» в отношениях США и РФ и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее в МИД РФ подтвердили проведение консультаций с США 10 апреля.