Российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры с США

Российская делегация во главе с Дарчиевым прибыла в Стамбул на переговоры с США

Часть российской делегации во главе с послом РФ в США Александром Дарчиевым прибыла в Стамбул на переговоры с представителями США. Об этом сообщает РИА Новости.

Борт с делегацией приземлился в аэропорту Стамбула около 14:20 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщили в Госдепе ранее, речь на переговорах в Стамбуле пойдет только о работе дипломатических миссий, а другие политические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, обсуждать не планируется. В МИД РФ заявили, что российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первая российско-американская встреча по работе диппредставительств прошла в Стамбуле 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена «раздражителям» в отношениях США и РФ и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее в США усомнились в способности Уиткоффа вести переговоры одновременно с РФ и Ираном.