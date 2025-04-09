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Российский посол раскрыл тему переговоров между Россией и США в Стамбуле

Посол Дарчиев: РФ и США в Стамбуле обсудят прямое авиасообщение между странами
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SB2010 studio/Shutterstock/FOTODOM

Россия поставит перед США на переговорах в Стамбуле в практической плоскости вопрос относительно возможности возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, передает ТАСС.

По словам дипломата, восстановление прямого авиасообщения между Россией и Соединенными Штатами может придать импульс развитию официальных контактов Москвы и Вашингтона, а также способствовать укреплению контактов в сфере бизнеса.

9 апреля сообщалось, что часть российской делегации во главе с послом РФ в США Александром Дарчиевым прибыла в Стамбул на переговоры с представителями США.

Борт с делегацией приземлился в аэропорту Стамбула около 14:20 по местному времени (совпадает с московским).

Как сообщили в Госдепе ранее, речь на переговорах 10 апреля в Стамбуле пойдет только о работе дипломатических миссий, а другие политические вопросы, в том числе ситуацию на Украине, обсуждать не планируется. В МИД РФ заявили, что российскую делегацию возглавит посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую — заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Первая российско-американская встреча по работе диппредставительств прошла в Стамбуле 27 февраля и длилась почти 6,5 часов. Она была посвящена «раздражителям» в отношениях США и РФ и проблемам работы посольств в Москве и Вашингтоне.

Ранее в МИД РФ подтвердили проведение консультаций с США 10 апреля.

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