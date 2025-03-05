Макрон хочет использовать ядерное оружие Франции для защиты ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Об этом французский лидер заявил во время своего телевизионного обращения.

«Отвечая на исторический призыв будущего канцлера Германии, я решил начать стратегическую дискуссию о защите с помощью французских сил сдерживания наших союзников в Европе», — заявил президент Франции.

Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

В ходе своего выступления Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее Орбан заявил, что хочет узнать у Макрона, насколько разумны действия Евросоюза.