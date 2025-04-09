Сербия не входит в НАТО и никогда не присоединится к альянсу. Об этом в интервью Tsargrad.tv заявил вице-премьер республики Александр Вулин.

«Что бы ни случилось, мы не будем частью НАТО, мы сохраним нейтралитет. Это дается нам очень большой ценой, но такая позиция, как по мне, — самая почетная. Самое сложное в любом вопросе — сохранить нейтралитет, потому что нам неоткуда ждать помощи», — сказал политик.

Он также предупредил, что на Балканах формируется новый военный союз, в который войдут Хорватия, Албания и Косово. По мнению вице-премьера Сербии, объединение создается против его государства, несмотря на то, что представители указанных стран заявляют о желании «просто стать ближе друг к другу».

Директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников до этого говорил, что Европейский союз полностью провалил роль посредника между Сербией и Косово.

По его словам, ЕС за долгие годы не смогли добиться выполнения обязательства по созданию сообщества сербских муниципалитетов в Косово.

Ранее Вулин заявил, что Запад обманом выводит народ Сербии на улицы.