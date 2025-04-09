Россия является единственным прочным историческим союзником Сербии. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин.

До этого Вулин заявлял, что Сербия не входит в НАТО и никогда не присоединится к альянсу.

Он также предупредил, что на Балканах формируется новый военный союз, в который войдут Хорватия, Албания и Косово. По мнению вице-премьера Сербии, объединение создается против его государства, несмотря на то, что представители указанных стран заявляют о желании «просто стать ближе друг к другу».

В свою очередь директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников до этого говорил, что Европейский союз полностью провалил роль посредника между Сербией и Косово.

Ранее Вулин заявил, что Запад обманом выводит народ Сербии на улицы.