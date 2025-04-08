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Вулин: Запад обманом выводит народ Сербии на улицы

Вице-премьер Сербии Вулин: протесты в сербских городах организует Запад
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин в эксклюзивном интервью Tsargrad.tv прокомментировал неутихающие в последние месяцы протесты в республике. Он подчеркнул, что Запад обманом выводит людей на улицы. Все подобные мероприятия, по его словам, организуются секретными службами Великобритании, Германии и других стран.

Политик также отметил, что Запад преследует одну цель — уничтожить независимость Сербии. Они напрямую заявляют: «Просто введите санкции против России, и все будет хорошо», рассказал Вулин.

«Мы-то понимаем, что если мы согласимся, то дальше начнется: «А теперь просто признайте Косово», «Просто откажитесь от Республики Сербской», а там, может, и «Создайте какую-нибудь «Сербскую Федерацию», между Сербией и Воеводиной», — сказал вице-премьер.

Он добавил, что лидеры цветных революций всегда хорошо оплачиваются и имеют связи с западными секретными службами.

До этого Вулин выразил благодарность спецслужбам России за поддержку страны в борьбе с «цветными революциями», прежде всего информационно.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что у Брюсселя нет законных и моральных прав указывать Белграду, какую политику проводить.

Ранее стало известно, когда Россия и Сербия могут подписать новый газовый контракт.

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