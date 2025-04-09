В Сербии рассказали о планах ЕС свергнуть президента Вучича

Евросоюз наметил проект в целях свержения президента Сербии Александара Вучича при поддержке западных спецслужб. Об этом ТАСС заявил вице-премьер Сербии Александар Вулин.

«Попытка свержения моего правительства на улицах Белграда — это не протест недовольных, а активная работа западных спецслужб и политический проект брюссельской администрации по смене президента Вучича», — подчеркнул он.

По словам Вулина, в Брюсселе хотят привести к власти такое правительство Сербии, которое «разделяет ценности ЕС». Речь идет о признании Косова и введении санкций против России, пояснил он.

В конце марта Вучич в ходе переговоров с замглавы администрации президента РФ Максимом Орешкиным подтвердил намерение республики продолжать укреплять отношения с Россией.

В частности, Вучич и Орешкин обменялись мнениями о сотрудничестве двух стран в сферах энергетики и торговли, а также по другим важным для обеих сторон направлениям.

Ранее Вучич извинился за поддержку Сербией антироссийской резолюции.