Адвокат Гуцул сообщила о подробностях суда над ее подзащитной

Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии незаконно содействовала аресту главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Об этом ТАСС заявила адвокат гагаузского башкана, Наталья Байрам.

По ее словам, учреждение СИБ не имеет абсолютно ничего общего с этим делом — ни процессуального статуса, ни абсолютно никаких прав по этому делу.

«То есть это грубое вмешательство в акт юстиции со стороны СИБ», — подытожила Байрам.

Она пояснила, что защите Гуцул отказали в том, чтобы ознакомиться с содержанием письма СИБ.

Также адвокат Наталья Байрам назвала уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул политическим заказом и грубым нарушением прав человека. Она уточнила, что, согласно Конституции страны, срок превентивного ареста не может превышать 12 месяцев.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева вечером 25 марта при попытке покинуть Молдавию. У главы Гагаузии забрали паспорт, провели полный досмотр и не дали вылететь из страны. Позже политика арестовали. Гуцул обвиняют в нарушении порядка управления избирательными фондами на выборах в автономии в 2023 году, незаконном финансировании политической партии «Шор» на выборах и подделке документов.

Ранее в ООН прокомментировали арест главы Гагаузии.