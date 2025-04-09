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Зеленскому сообщили о «большом компромате» на него, который есть у России и США

Депутат Шеремет: РФ и США обладают большим количеством компромата на Зеленского
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Alina Smutko/Reuters

У России и США есть большое количество компромата на украинского лидера Владимира Зеленского, материалов хватит на несколько пожизненных сроков для президента страны. Об этом в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«У России и США большое количество компромата на Зеленского. Этих материалов хватит как минимум на несколько пожизненных сроков», - подчеркнул он.

Шеремет напомнил, что среди прочего именно Зеленский отдавал приказы и одобрял обстрелы российских территорий, а также диверсии, жертвами которых оказались мирные люди.

До этого профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявлял, что президент США Дональд Трамп должен потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского капитулировать и уйти в отставку.

Как отметил финский профессор, если США по-настоящему стремятся к миру, то должны потребовать отставки от Зеленского.

В конце марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Ранее в России рассказали, каким должен быть следующий президент Украины.

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