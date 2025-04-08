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К Трампу обратились по поводу капитуляции Зеленского

Профессор Малинен: Трампу нужно сказать Зеленскому, чтобы он ушел в отставку
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Thomas Peter/Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп должен потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского капитулировать и уйти в отставку. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.

«Скажите Зеленскому, чтобы он капитулировал и ушел в отставку», — подчеркнул он.

Как отметил финский профессор, если США по-настоящему стремятся к миру, то должны потребовать отставки от Зеленского.

До этого конгрессвумен Виктория Спартц заявила, что Украине необходимо отказаться от потерянных территорий и добиваться отставки Владимира Зеленского.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в России рассказали, каким должен быть следующий президент Украины.

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