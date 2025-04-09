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В Кремле рассказали об отдельном визите председателя КНР в Россию в мае

Песков: Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом в мае

Си Цзиньпин посетит Россию с отдельным визитом помимо участия в торжествах по случаю 80-летия Победы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что все лидеры приглашенных государств будут присутствовать на мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы на военном параде, в том числе и глава Китая.

Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с главой МИД Китая Ван И о надежде на то, что программа предстоящего в мае визита главы КНР Си Цзиньпина в РФ будет связана не только с участием в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы.

Глава государства отметил, что председатель КНР станет основным гостем в период празднования Дня Победы, в связи с чем у лидеров двух стран будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений.

1 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в мае состоится российско-китайский саммит. Он отметил, что встречи президента Путина и председателя Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для развития двусторонних отношений Китая и России.

Ранее в российском МИД заявили о важности визита Си Цзиньпина на 80-летие Победы.

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80 лет Победы
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