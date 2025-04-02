В МИД заявили о важности визита Си Цзиньпина на 80-летие Победы

Предстоящий визит председателя Китая Си Цзиньпина на 80-летие Победы в Великой Отечественной войне в Россию является важным событием. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью радио Sputnik.

О приезде китайского лидера в Россию сообщил министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«В Москве ждут Си Цзиньпина, ждут его на подтвержденное китайской стороной участие в мероприятиях, связанных с юбилеем Победы — это чрезвычайно важное событие в контексте происходящих в мире перемен», — сказала она.

Захарова также заявила, что 80-летие Победы для России не является обычной, «рутинной датой». Представители двух стран также встретятся в рамках российско-китайского саммита, он будет в мае.

До этого президент России Владимир Путин попросил министра иностранных дел Китая Ван И передать привет главе КНР Си Цзиньпину.

1 апреля Путин передал коллекцию советских монет, которые хранились у него и его семьи, для создания памятника на Поклонной горе в Москве.

Ранее Шойгу пригласил представителей Мьянмы на День Победы в Москву.