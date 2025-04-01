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Путин заявил о надеждах в связи с запланированной встречей с Си Цзиньпином

Путин: РФ надеется, что в мае Си Цзиньпин посетит Москву с полноценным визитом
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Кристина Кормилицына/фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил на переговорах с главой МИД Китая Ван И о надежде на то, что программа предстоящего в мае визита главы КНР Си Цзиньпина в РФ будет связана не только с участием в торжественных мероприятиях к 80-летию Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что российская сторона подготовит хорошую насыщенную программу.

«Надеюсь, что это будет не только связано с участием в торжественных мероприятиях, но это будет еще и отдельный визит»,— сказал президент России.

Глава государства отметил, что председатель КНР станет основным гостем в период празднования Дня Победы, в связи с чем у лидеров двух стран будет возможность поговорить и о текущем состоянии двусторонних отношений.

1 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в мае состоится российско-китайский саммит. Он отметил, что встречи президента Путина и председателя Си Цзиньпина всегда придают мощный импульс для развития двусторонних отношений Китая и России.

Ван И прибыл в Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы российского МИД. Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений, взаимодействие на высшем уровне и актуальные проблемы международной повестки дня, в том числе ситуацию на Украине.

Ранее глава МИД КНР рассказал, с чего началась дружба Москвы и Пекина.

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