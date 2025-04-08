Госдепартамент Соединенных Штатов «обеспокоен» сообщениями о солдатах якобы из Китая, которые попали в плен украинской армии, заявила пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс. Ее цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Беспокоит то, что китайские солдаты попали в плен. Мы знаем о сообщении о том, что Украина захватила двух китайских граждан, воюющих на стороне России в Украине. Китай — основной союзник России в войне на Украине», — заявила Брюс.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько китайцев якобы попали в плен ВСУ во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, их взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в ведомство был вызван временный поверенный по делам Китая.

До этого Зеленский заявлял о пленении в Курской области якобы «военных из Северной Кореи».

Ранее Зеленского уличили в попытке втянуть Китай в конфликт на Украине.