Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдеп США прокомментировал сообщения о «китайских солдатах» в плену ВСУ

Госдеп США выразил обеспокоенность из-за «солдат КНР» в плену ВСУ
close
Depositphotos

Госдепартамент Соединенных Штатов «обеспокоен» сообщениями о солдатах якобы из Китая, которые попали в плен украинской армии, заявила пресс-секретарь ведомства Тэмми Брюс. Ее цитирует украинское издание «Страна.ua».

«Беспокоит то, что китайские солдаты попали в плен. Мы знаем о сообщении о том, что Украина захватила двух китайских граждан, воюющих на стороне России в Украине. Китай — основной союзник России в войне на Украине», — заявила Брюс.

8 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что несколько китайцев якобы попали в плен ВСУ во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, их взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка.

После этого глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что в ведомство был вызван временный поверенный по делам Китая.

До этого Зеленский заявлял о пленении в Курской области якобы «военных из Северной Кореи».

Ранее Зеленского уличили в попытке втянуть Китай в конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами