Президент Украины Владимир Зеленский заявил о пленении якобы северокорейских военнопленных и продемонстрировал военный билет одного из них, что вызвало вопросы о подлинности заявления. Фотографии военнопленного и документа украинский лидер выложил в своем Telegram-канале.

«Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, хотя и с ранениями, но выжившие, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ», — говорится в сообщении.

Однако опубликованный снимок военного билета одного из военнопленных указывает на его принадлежность гражданину России, уроженцу Тувы Аранчину Антонину Аясовичу.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что фейковые новости о якобы присутствии тысяч солдат КНДР на Украине распространяются, чтобы помешать мирным переговорам. Политик отметил, что это один из способов для украинского президента Владимира Зеленского продолжать требовать денежные средства и оружие.

В декабре российский политолог Сергей Марков заявил, что участие спецназа КНДР в боях в Курской области выгодно Северной Корее.

Ранее Блинкен выразил недовольство сотрудничеством России и КНДР.