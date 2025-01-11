Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о пленении якобы солдата из КНДР

Зеленский показал «пленного солдата КНДР» с военным билетом из Тувы
close
Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о пленении якобы северокорейских военнопленных и продемонстрировал военный билет одного из них, что вызвало вопросы о подлинности заявления. Фотографии военнопленного и документа украинский лидер выложил в своем Telegram-канале.

«Наши воины взяли в плен на Курщине военных из Северной Кореи. Это двое солдат, хотя и с ранениями, но выжившие, были доставлены в Киев, общаются со следователями СБУ», — говорится в сообщении.

Однако опубликованный снимок военного билета одного из военнопленных указывает на его принадлежность гражданину России, уроженцу Тувы Аранчину Антонину Аясовичу.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что фейковые новости о якобы присутствии тысяч солдат КНДР на Украине распространяются, чтобы помешать мирным переговорам. Политик отметил, что это один из способов для украинского президента Владимира Зеленского продолжать требовать денежные средства и оружие.

В декабре российский политолог Сергей Марков заявил, что участие спецназа КНДР в боях в Курской области выгодно Северной Корее.

Ранее Блинкен выразил недовольство сотрудничеством России и КНДР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами