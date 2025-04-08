Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

МИД Украины вызвал временного поверенного КНР после якобы пленения «китайцев» в Донбассе

МИД Украины вызвал поверенного КНР после якобы пленения китайцев в Донбассе
close
Shutterstock

Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного по делам Китая после заявления Владимира Зеленского о том, что ВСУ якобы взяли в плен двух граждан КНР в Донбассе. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига на странице в Х.

Он решительно осудил якобы вовлечение граждан Китая в конфликт на Украине.

«Мы вызвали временного поверенного в делах Китая в Украине в министерство иностранных дел, чтобы осудить действия России и потребовать объяснений», — написал Сибига.

По его утверждению, участие граждан КНР в конфликте на стороне России ставит под сомнение нейтральную позицию Пекина в отношении боевых действий.

До этого Владимир Зеленский заявил, что несколько китайцев якобы попали в плен ВСУ во время боев в Донбассе. По словам Зеленского, двух китайцев взяли в плен в населенных пунктах Тарасовка и Белогоровка. А всего в бою якобы участвовали шесть «китайских военных», утверждает он.

Ранее в Госдуме ответили на недовольство Трампа ударами по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами