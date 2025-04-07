Трамп сообщил о прямых переговорах между США и Ираном

Соединенные Штаты ведут с Ираном прямые переговоры «на самом высоком» уровне, сообщил американский президент Дональд Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом пишет ТАСС.

«Мы проводим прямые переговоры с Ираном. Они начались. Они продолжатся в субботу. У нас будет очень важная встреча. Посмотрим, что выйдет», — сказал лидер США.

По его словам, Вашингтон хочет урегулировать ядерную проблему через переговоры, что также отвечает интересам Тегерана. Трамп добавил, что диалог идет на высоком уровне, а субботняя встреча состоится «почти на высшем уровне».

Известно также, что 8 апреля в Москве пройдут консультации России, Китая и Ирана по иранской ядерной программе.

2 апреля британская газета Daily Express со ссылкой на источники в администрации Трампа писала, что Иран «исчезнет к сентябрю», если Тегеран не согласится на сделку по ядерной программе.

Ранее в Иране заявили, что наличие у них ядерного оружия способствует миру в регионе.