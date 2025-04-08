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Новый посол РФ в Вашингтоне возглавит делегацию на переговорах с США

Посол Дарчиев возглавит делегацию на переговорах с США в Стамбуле
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Алексей Майшев/РИА Новости

Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев возглавит делегацию от РФ на переговорах с Соединенными Штатами в Стамбуле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

«В ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий двух стран. <...> Консультации пройдут в Стамбуле», — говорится в сообщении.

Отмечается, что формат и состав участников останется неизменным. Делегацию со стороны Штатов возглавит замглавы госдепа Соната Коултер.

8 апреля сенатор Владимир Чижов сообщил, что контакты России и США на разных уровнях продолжаются без перерыва, в ежедневном формате. Он напомнил, что развитие контактов может продолжаться в том числе и через Дарчиева.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков призвал представителей СМИ ждать информацию о предстоящих российско-американских контактах от МИД.

Ранее Песков высказался о возобновлении диалога РФ и США по контролю над вооружениями.

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