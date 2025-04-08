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Песков рассказал о новых переговорах между РФ и США

Песков: следующие переговоры России и США 10 апреля пройдут по линии МИД РФ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Следующие переговоры России и США, которые 10 апреля должны состояться в Стамбуле, пройдут по линии МИД РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

«Это будет с участием с нашей стороны. Это будет по линии министерства иностранных дел», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он призвал представителей СМИ ждать информацию о предстоящих российско-американских контактах от МИД.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что РФ и США сейчас планируют новую двухстороннюю встречу.

Также он отметил, что обе стороны работают над ликвидацией раздражителей, которые серьезно мешают работе посольств двух стран в Москве и Вашингтоне.

В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ добилась успеха в сложных переговорах с США. По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа показала созидательный подход и уважительное отношение в диалоге с российской стороной.

27 февраля представители России и Соединенных Штатов провели встречу в Стамбуле. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Ранее в Британии заявили, что спецпредставитель Путина «обыграл» США на переговорах по Украине.

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