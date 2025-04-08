В Совфеде рассказали о продолжающихся «без перерыва» контактах России и США

Сенатор Чижов: контакты с США могут идти в разных форматах ежедневно

Контакты России и США на разных уровнях продолжаются без перерыва, в ежедневном формате. С таким предположением в эфире телеканала «Россия 24» выступил сенатор Владимир Чижов.

«Могу предположить, что контакты российско-американские на разных уровнях и в разных форматах, они проходят практически ежедневно, без перерыва», — подчеркнул он.

Чижов напомнил, что развитие контактов может продолжаться в том числе и через нового посла России в США Александра Дарчиева.

До этого пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что следующие переговоры России и США, которые 10 апреля должны состояться в Стамбуле, пройдут по линии МИД РФ.

Он призвал представителей СМИ ждать информацию о предстоящих российско-американских контактах от МИД.

В то же время глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что РФ добилась успеха в сложных переговорах с США. По его словам, администрация американского президента Дональда Трампа показала созидательный подход и уважительное отношение в диалоге с российской стороной.

Ранее в Британии заявили, что спецпредставитель Путина «обыграл» США на переговорах по Украине.