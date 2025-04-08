Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков высказался о возобновлении диалога РФ и США по контролю над вооружениями

Песков: для возобновления переговоров по СНВ с США нужно взаимное доверие
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Москва и Вашингтон в настоящее время прикладывают максимум усилий для нормализации двусторонних отношений и возобновления диалога по вопросам, касающимся контроля над вооружениями. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия журналисты обратили внимание, что ровно 15 лет назад РФ и США подписали договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Но впоследствии его действие было приостановлено.

На этом фоне корреспонденты поинтересовались у Пескова, есть ли смысл в возобновлении соглашения и считает ли российское руководство возможным подписание СНВ-4.

В ответ представитель Кремля отметил, что в свое время президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел страны Сергей Лавров говорили об изменившихся условиях на международной политической арене. Учитывая текущую ситуацию, абстрагироваться от ядерных потенциалов других государств просто невозможно.

«Обсуждать можно все только в комплексе. Как раз для этого, чтобы выйти на перспективы начала <...> таких сложнейших переговоров, <...> Москва и Вашингтон прикладывают изрядные усилия для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесен страшнейший ущерб в предыдущие годы», — сказал Песков.

По его словам, начало переговоров по вопросам стратегической безопасности и контроля над вооружениями подразумевает определенный уровень отношений и взаимного доверия между странами. В связи с этим запуск такого диалога между РФ и США в настоящее время «сложно себе представить». Песков подчеркнул, что Москве и Вашингтону еще только предстоит восстановить отношения до необходимого уровня.

Ранее в Совете безопасности РФ оценили возможность ядерного разоружения в мире в ближайшие десятилетия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами