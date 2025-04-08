Президент Украины Владимир Зеленский хочет перехитрить Россию и США с выборами, организовав их в сжатые сроки. Об этом пишет газета «Взгляд» со ссылкой на экспертов.

«В нынешней же ситуации, как считают эксперты, Зеленский действительно может пойти на блицкампанию, пытаясь перехитрить и обойти требования лидеров России и США», — говорится в публикации.

Утверждается, что подобный ход позволит Зеленскому провести президентские выборы на своих условиях и почти без конкурентов.

27 марта президент России Владимир Путин заявил, что гражданские власти Украины нелегитимны согласно своей же конституции. Как отметил лидер РФ, украинская конституция устроена так, что «все» назначаются главой государства, в том числе региональные органы власти. Если Зеленский сам нелегитимен, то «все остальные — тоже», подчеркнул Путин.

Также он предложил ввести внешнее управление на Украине под эгидой ООН для того, чтобы гарантировать проведение президентских выборов.

20 мая 2024 года истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но выборы не состоялись.

Ранее в конгрессе США заявили, что «маленький диктатор» Зеленский должен уйти в отставку и позволить Украине провести свободные и справедливые выборы.