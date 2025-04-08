В США рассказали, как Трамп одним заявлением застал Иран врасплох

Слова президента США Дональда Трампа о начале прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном застали иранских лидеров врасплох. Об этом пишет американская газета The Wasington Post.

7 апреля Трамп в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что Вашингтон ведет с Тегераном прямые переговоры «на самом высоком» уровне.

«Трамп заявил в понедельник, что Иран и США начали прямые переговоры по ядерной программе Тегерана, что противоречит заявлению иранских лидеров об отказе от этой идеи всего за несколько часов до его выступления», - говорится в сообщении издания.

Газета напоминает, что в ответ на слова Трампа министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи отверг прямые переговоры как «бессмысленные».

На этом фоне представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что позиция его правительства не изменилась и что его предложение «начать непрямые переговоры было щедрым, ответственным и политически мудрым».

8 апреля МИД Ирана сообщил, что представители Ирана и Соединенных Штатов 12 апреля встретятся в Омане для проведения непрямых переговоров на высоком уровне.

Ранее президент Ирана заявил о готовности к равноправному диалогу с США.