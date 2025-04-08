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Глава «Роскосмоса» заявил, что сотрудничество с NASA должно быть вне политики

Баканов: «Роскосмос» и NASA рады продолжать контакты, независимые от политики
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Михаил Воскресенский/Фотохост-агентство РИА Новости/РИА Новости

Задачи NASA и «Роскосмоса» не зависят от политики, рады продолжать взаимодействие. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает ТАСС.

«У нас вчера была довольно открытая дискуссия вчера, полтора часа. Мы обсуждали план «Роскосмоса» и NASA. Планы, касающиеся развития орбитального космоса после МКС, планы развития лунной программы», — заявил он.

По словам Баканова, российская сторона ждет назначения нового администратора NASA Джареда Айзекмана, чтобы официально обсудить все вопросы и сделать соответствующие заявления.

До этого пилотируемый корабль «Союз МС-27» пристыковался к МКС. В состав экипажа входят космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонни Ким. Ракета «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27» стартовала с аэродрома в Байконуре 8 апреля.

7 апреля сообщалось, что Баканов встретился с представителями Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США на космодроме Байконур. Стороны обсудили сотрудничество на МКС и запуск корабля «Союз МС-27».

Ранее сообщалось, что Россия может оказать поддержку космической миссии Илона Маска на Марс.

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