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В Кремле рассказали, кто будет представлять Россию на предстоящей встрече в Стамбуле

Песков: РФ на предстоящей встрече в Стамбуле будет представлена по линии МИД
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Maxim Shemetov/Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей встрече с делегацией США в Стамбуле Россия будет представлена по линии МИД.

«С нашей стороны это будет по линии министерства иностранных дел. Соответственно, ждите информацию от наших коллег из МИД», — поделился Песков.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что РФ и США планируют новую двухстороннюю встречу.

Он отметил, что обе стороны работают в направлении ликвидации раздражителей, которые серьезно мешают работе посольств двух стран в Москве и Вашингтоне.

Лавров сообщил, что видит прогресс в данной работе по устранению «совершенно неприемлемых с точки зрения дипломатической практики препятствий для нормальной работы дипломатов в столицах».

Первого апреля заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что отношения России и Соединенных Штатов находятся в точке маневра.

Ранее в России заверили, что Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине.

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