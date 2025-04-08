В Кремле рассказали, кто будет представлять Россию на предстоящей встрече в Стамбуле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на предстоящей встрече с делегацией США в Стамбуле Россия будет представлена по линии МИД.
«С нашей стороны это будет по линии министерства иностранных дел. Соответственно, ждите информацию от наших коллег из МИД», — поделился Песков.
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что РФ и США планируют новую двухстороннюю встречу.
Он отметил, что обе стороны работают в направлении ликвидации раздражителей, которые серьезно мешают работе посольств двух стран в Москве и Вашингтоне.
Лавров сообщил, что видит прогресс в данной работе по устранению «совершенно неприемлемых с точки зрения дипломатической практики препятствий для нормальной работы дипломатов в столицах».
Первого апреля заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что отношения России и Соединенных Штатов находятся в точке маневра.
Ранее в России заверили, что Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине.