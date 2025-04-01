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В Госдуме отношения России и США оценили фразой «точка маневра»

Депутат Журова: отношения России и США сейчас находятся в точке маневра
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Отношения России и Соединенных Штатов находятся в точке маневра. Об этом «Ленте.ру» заявила заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

«Мы в точке маневра. Все маневрируют, присматриваются. Происходит такое перестроение стратегий, подходов, и каждый остается в рамках интересов своей страны», — указала депутат.

Она напомнила, что во внешней политике Вашингтон опирается на собственные интересы, это характерно и для отношений с Россией. В то же время, отметила Журова, что президент США Дональд Трамп занял менее агрессивную позицию к Москве, чем другие его коллеги.

По ее словам, у американского лидера «никогда не было русофобских настроений». Сегодня стороны находится в стадии переговоров и поиске точек соприкосновения. Речь идет в том числе о хоккейном матче и потенциальных антитеррористических операциях.

В американской прессе активно обсуждают, что Трамп «зол» на российского президента Владимира Путина из-за его слов о Зеленском и Украине. Лидер США пригрозил ввести вторичные санкции на всю нефть из РФ, если украинское мирное соглашение не будет подписано в ближайшее время. Так глава Белого дома отреагировал на предложение Путина ввести в стране временное управление под эгидой ООН, чтобы провести там выборы. Действительно ли Вашингтон готовится пойти на очередную конфронтацию с российским руководством — в материале «‎Газеты.Ru».

Ранее в России заверили, что Путин не пойдет на уступки Трампу по Украине.

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